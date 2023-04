SOSO LA BARBE « SANS TRANSITION » LE BOUI BOUI LYON Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

SOSO LA BARBE « SANS TRANSITION » LE BOUI BOUI, 15 mai 2023, LYON. SOSO LA BARBE « SANS TRANSITION » LE BOUI BOUI. Un spectacle à la date du 2023-05-15 à 19:00 (2023-05-15 au ). Tarif : 21.0 à 21.0 euros. SC Productions (2-1021427/3-1021428) présente : ce spectacle. A quel moment un ancien fonctionnaire décide de faire des blagues ? Descriptif : Sofiene vous embarque dans son univers et dans sa vie chaotique ! Un divorce après 6 ans de mariage, un chamboulement de carrière professionnelle, et les déboires amoureux de nouvelles rencontres. A coup d’anecdotes, de personnages complètement fous, Sofiene vous expliquera pourquoi 2023 est son année de transition ! Soso La Barbe Soso La Barbe Votre billet est ici LE BOUI BOUI LYON 7 RUE MOURGUET Rhône 21.0

