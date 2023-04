Brice Larrieu Ma Vie en bleu LE BOUI BOUI LYON Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Brice Larrieu Ma Vie en bleu LE BOUI BOUI, 3 avril 2023, LYON. Brice Larrieu Ma Vie en bleu LE BOUI BOUI. Un spectacle à la date du 2023-04-03 à 19:00 (2023-04-03 au ). Tarif : 21.0 à 21.0 euros. SC Productions (L.2-1021427/3-1021428) présente : ce spectacle. Pour un public adulte.Durée : 01h00.Notre métier c’est pas que de courir après les délinquants, d’ailleurs pour infos on ne court plus ! Un juge aux policiers : « Messieurs! Ce n’est pas parce que vous avez formellement identifié cette personne que c’est forcement lui. » Ces brèves de commissariat relèvent à leur façon du patrimoine de la Police. Recueillis avec soin auprès des policiers pendant plus d’un an par Patrick Latorre, ces traits d’esprit ondulés fascinent jusqu’au fou rire. C’est que, souvent involontaires, surgies de l’esprit des « gens » et des « flics » des réflexions lumineuses. Ces brèves dans leur candide assurance comique révèlent aussi un léger fond d’incertitude qui donne à l’ensemble un goût d’authenticité. « Pour récupérer un uniforme faut attendre qu’un collègue parte à la retraite. » Réservations pour les Personnes à Mobilité Réduite : 04.78.37.69.31 Brice Larrieu Brice Larrieu Votre billet est ici LE BOUI BOUI LYON 7 RUE MOURGUET Rhône 21.0

