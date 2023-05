Inauguration d’un nouveau lieu culturel L’assemblée fabrique artistique, 15 juin 2023 19:00, Lyon.

Inauguration – 15 juin 2023

19h00 – 23h00

Visite du lieu, Restauration, DJ Set avec DJ Connasse

Entrée libre Jeudi 15 juin, 19h00 1

L’Assemblée fabrique artistique, un nouveau lieu culturel à Lyon 3ème

Ancien bâtiment industriel situé au cœur du 3ème arrondissement de Lyon, L’Assemblée, fabrique artistique est un nouvel équipement culturel dédié à la création, à la transmission et aux pratiques amateurs. La Compagnie du Bonhomme est à l’initiative de ce projet ambitieux qui vois le jour grâce au soutien de la Ville de Lyon, de la Métropole et de la Direction Régionale des Affaires Culturelles.

L’Assemblée ambitionne de réunir et faire se rencontrer au quotidien dans un même lieu des artistes de différentes disciplines des arts de la scène et des publics de tous âges et de tous horizons. Elle se compose de trois espaces : une salle de spectacle, une salle consacrée aux pratiques artistiques amateurs et un espace de convivialité où il sera possible de se restaurer.

« Notre objectif (explique la Compagnie du Bonhomme), est vraiment de faire de L’Assemblée un lieu de création et de résidence et de proposer des passerelles entre pratiques professionnelles et amateurs. Sans oublier bien sûr de nouer des partenariats avec les établissements scolaires et associations du quartier… et au-delà ! ».

L’Assemblée, un lieu de résidence et d’expérimentation

Dès la rentrée, l’Assemblée accueillera en résidence, pour une durée de 2 à 3 semaines, des équipes artistiques pluridisciplinaires, émergentes ou confirmées, pour des temps de création et de recherche. Durant la saison 2023-24, ce sont 18 compagnies qui se succèderont parmi lesquelles : Groupe Fantomas (Guillaume Bailliart / François Herpeux), la Compagnie La Volière (Myriam Boudenia), Locus Solus ou encore Jeanne Garraud (Cie Neuve) et Samuel Gallet (Collectif Eskandar). Répétitions ouvertes, rencontres, sorties de résidence… public et professionnels seront invités à découvrir ces spectacles en cours ou aboutis autour de moments conviviaux.

L’Assemblée, un lieu de transmission et pratiques artistiques

Convaincue que l’accès à la culture passe par la pratique, amateurs, spectateurs ou simples curieux pourront s’initier et pratiquer le théâtre sous toutes ses formes. Des ateliers hebdomadaires variés pour les plus jeunes, les ados et les adultes, des cycles thématiques de découverte et/ou de perfectionnement, des stages pluridisciplinaires pendant les vacances et les week-end… et d’autres surprises à découvrir tout au long de l’année.

L’Assemblée fait le pari de la rencontre, du débat et du partage du sensible autour du processus de création artistique.

L’aventure commence et reste à construire.

Enfants, parents, adultes, l’Assemblée est un nouveau lieu culturel ouvert à tous.

L’assemblée fabrique artistique 17 Rue Saint-Eusèbe, 69003 Lyon La Villette Lyon 69003 Métropole de Lyon