Michelle et les Garçons LA MARQUISE – MARLY, 14 février 2024, LYON.

Michelle et les Garçons LA MARQUISE – MARLY. Un spectacle à la date du 2024-02-14 à 20:00 (2024-02-14 au ). Tarif : 15.0 à 15.0 euros.

Le Bazar (L-R-21-8203 / L-R-21-8204) présente : ce concert. Michelle et les Garçons- Les mineurs de moins de 16 ans doivent obligatoirement être accompagnés par leur tuteur légal : parents ou tuteur légal (pas sœur, frère ou autre). – Pièce d’identité obligatoire pour entrer : carte d’identité, passeport, permis de conduire (photocopie ou photographie non acceptée.)Bizarre, vous avez dit bizarre ? Dans le manoir de Michelle & Les Garçons, il y a une pop aux couleurs plurielles : la chaleur des roses profonds, la mélancolie des bleus tièdes. On y danse sur les lumières des années 80, les ombres des sentiments flirtent avec des corps avides de sensations et des visages pailletés. Après une entrée en trombe sur la scène française, avec comme seul étendard leur premier single “Bizarre” à l’automne 2022, le groupe enchaîne des concerts brûlants et écrit les premières pages de son aventure (FIP, France Culture, MaMA, Bars en Trans…). On se réjouit désormais de découvrir la palette de leur univers avec un premier EP dévoilé le 28 avril 2023. Iels nous racontent leurs histoires d’amour et de vie à travers une pop fougueuse, tendre et désinvolte. Devant une telle promesse, difficile de résister : on se laisse porter par l’ivresse et on dit oui à Michelle & Les Garçons. Les Garcons Les Garcons

Votre billet est ici

LA MARQUISE – MARLY LYON 20 Quai victor Augagneur Rhône

15.0

EUR15.0.

Votre billet est ici