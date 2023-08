HIp Hop Talents – sélections régionales à Lyon La Cité des Halles Lyon, 3 septembre 2023 14:30, Lyon.

HIp Hop Talents – sélections régionales à Lyon La Cité des Halles Lyon Dimanche 3 septembre, 14h30

Engagés pour toutes les formes d’expression culturelle, les Espaces Culturels E.Leclerc organisent le concours Hip Hop Talents dans le but de diffuser, promouvoir et offrir une plus forte visibilité aux cultures urbaines.

Le 3 septembre aura lieu la dernière journée de sélections régionales du Hip Hop Talents à Lyon – l’occasion de voir s’affronter danseurs et rappeurs pour leur chance d’accéder.à la finale du concours ! Place forte de la culture hip hop, la compétition promet d’y être intense, et le jury exigeant.

Ces journées de sélections régionales proposeront, outre la compétition, des démonstrations street-art organisées avec des associations locales et un DJ set.

La Cité des Halles 124 avenue Jean Jaurès, Lyon Gerland Lyon 69007 Métropole de Lyon