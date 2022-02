Meet-Up IPSA Lyon, école d’ingénieurs de l’air et de l’espace Institut polytechnique des sciences avancées, campus de Lyon, 16 mars 2022 13:00, Lyon.

Inscrivez-vous aux séances Meet-Up IPSA Lyon du mercredi, pour des séances d’échange personnalisées avec un membre de l’IPSA. Venez poser vos questions et en savoir plus sur notre nouvelle formation : l’International Engineering Program.

International Engineering Program

Un programme novateur, 100% en anglais, construit en deux parties distinctes, 1er et 2e cycle

L’International Engineering Program de l’IPSA forme en 5 ans des étudiants français ayant un bon niveau d’anglais pour devenir des experts aéronautiques internationaux 4.0. Cette formation professionnalisante, décomposée en deux cycles, totalement en langue anglaise, vous permettra de construire ensuite une carrière à l’international.

Deux spécialisations en expertise aéronautique sont possibles :

Artificial Intelligence / Substainable Mobility

Mechatronics & robotics / Aircraft life cycle management

Le programme se divise en 2 cycles :

Un premier cycle en 3 ans

Un deuxième cycle en 2 ou 3 ans

Artificial Intelligence for substainable mobility

Les grandes tendances de l’innovation dans la mobilité sont liées à la mobilité intelligente (le développement des véhicules autonomes et communicants, les nouveaux moyens et services de mobilité, les livraisons par drones, etc.), mobilité à faible empreinte environnementale (véhicules électriques, réduction des émissions, nouveaux matériaux, nouvelles architectures…).

Mechatronics & robotics / Aircraft life cycle management

La mécatronique fait le lien entre la mécanique, l’électronique, l’automatique et l’informatique : elle permet d’intégrer des outils numériques sur toutes les dimensions de la chaîne industrielle pour différents secteurs comme l’aéronautique bien sûr, mais également l’automobile, la défense, la cosmétique, l’énergie, ou même le médical. Le rôle de la mécatronique robotique consiste à contrôler les systèmes industriels, à les rendre plus intelligents, plus autonomes, plus compacts, moins coûteux, plus performants.

Les atouts de l’International Engineering Program

Une formation 100% aéronautique, basée sur l’expertise de l’IPSA, école d’ingénieurs spécialisée en aéronautique et spatial depuis plus de 60 ans

Un cursus totalement en anglais

Un 1er cycle de formation orienté aéronautique (Lyon ou Paris) avec deux spécialisations possibles

3 voies possibles de poursuite d’études après le 1er cycle :

Le Programme Expertise (Paris ou Lyon) avec deux spécialisations

Le Cursus Ingénieur de l’IPSA (Paris ou Toulouse)

Un MSc ou Meng dans une université étrangère anglosaxonne

L’acquisition d’un métier de pointe, lié à la numérisation des systèmes et processus de production d’un avion

A propos de l’IPSA

Créée il y a 60 ans, l’IPSA est une école d’ingénieurs fondamentalement orientée air et espace. Mais pas seulement. Le décloisonnement des disciplines, les progrès survenus dans l’ensemble des transports, le type même de compétences délivrées par l’école lui ont ouvert largement le champ des nouvelles mobilités sur terre et dans l’eau, qui empruntent de plus en plus leurs technologies à l’aviation. Basée à Paris, Toulouse et Lyon, l’IPSA propose à ses étudiants une formation d’ingénieurs en 5 ans, un cursus Bachelor en 3 ans et une prépa classique. Ils bénéficient d’une pédagogie qui privilégie l’international et qui s’adapte aux besoins des entreprises du secteur aérospatial. L’école a développé des partenariats durables avec cette industrie, tant au niveau civil que militaire. En prise directe avec les grands décideurs et les spécialistes du domaine, l’école permet à ses étudiants de rentrer de plain-pied dans la vie active et de vivre totalement leur passion. L’IPSA est intégré au Concours Advance qui donne accès à 4 écoles d’ingénieurs (IPSA, EPITA, ESME Sudria et Sup’Biotech) implantées sur 13 campus en France.

