Le Retour du Moine Ile Barbe, 17 septembre 2021 09:00, Lyon. 17 – 19 septembre Sur place Réservation en ligne Tarifs 8 -12 € https://www.eventbrite.fr/e/billets-le-retour-du-moine-jeu-de-piste-168985069893, seigneurie.laprevote@icloud.com, 0615118577 Jeu de Piste. A faire en famille ou entre amis dès l’âge de 7 ans pour s’instruire, s’amuser et être bénéfique à la préservation de l’Ile. Jeu de piste numérique prévoyant un parcours à pieds ludique situé entre le Bourg de Saint Rambert et le Réfectoire abbatial de l’Ile Barbe, dans l’Ile. Durée de 45 à 75 min environ selon. L’achat d’un jeu permet à plusieurs, en famille, ou entre amis, munis de votre smartphone de partager le même jeu au moyen du mot de passe communiqué à l’acquéreur. Après avoir préalablement téléchargé l’application Explorama sur le Store, recherchez chacun dans cette application le parcours intitulé LE RETOUR DU MOINE. Puis entrez le Mot de Passe qui vous aura été remis après sa réservation le mercredi précédent les JEP et faites en bénéficier ceux qui vous accompagne dans le parcours. Le jeu débute à la station de bus VELTEN, quai Raoul Carrié, à Saint Rambert, face à l’ancienne abbaye. Suivez les indices et répondez aux questions ! C’est facile ! Une manière plaisante de s’instruire en découvrant et s’amusant, tout en contribuant à participer à la restauration des vestiges de l’Ile Barbe ! Merci et bon jeu ! Ile Barbe Ile Barbe 69009 Lyon 69009 Lyon Lyon 9e Arrondissement Métropole de Lyon vendredi 17 septembre – 09h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 09h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 17h00

Age minimum 7 Age maximum 87