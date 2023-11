TITANIC en ciné-concert Halle Tony Garnier, 11 février 2024, LYON.

TITANIC en ciné-concert Halle Tony Garnier. Un spectacle à la date du 2024-02-11 à 15:00 (2024-02-08 au ). Tarif : 41.0 à 89.0 euros.

G1 production (lic. 2-1112048 / 3-1112049) présente ce ciné-concert TITANIC en ciné-concert Le chef-d’œuvre aux 11 Oscars interprété par 130 musiciens ! Le dimanche 11 février 2024 à 15h, Titanic Live à la Halle Tony Garnier de Lyon. Près de 130 musiciens interprètent la partition épique de James Horner, tandis que le film est projeté sur écran géant HD. A l’occasion des 25 ans du film, ce ciné-concert est l’occasion de redécouvrir les scènes mythiques du long-métrage et sa bande originale légendaire à travers un spectacle unique. De la scène culte « Je vole », à la mélodie émouvante, au naufrage catastrophique joué par l’orchestre, en passant par les scènes de fêtes populaires sur des airs celtiques, la bande-originale de Titanic est inoubliable ! Seul, en couple ou entre amis, Titanic est le rendez-vous musical à ne pas manquer en 2024. Sur scène, le public pourra compter sur la présence du célèbre joueur de cornemuse Eric Rigler, à qui l’on doit les sons celtiques du film, et de la soliste et violoniste de la bande originale du film, Alice Zawadzki. Nul doute que leur talent, conjugué à celui du Sinfonia Pop Orchestra dirigé pour l’occasion par Shih-Hung Young vous fera vivre de grands moments d’émotions. Version originale sous-titré français Réservation PMR : 04 73 62 79 00

Votre billet est ici

Halle Tony Garnier LYON 20, Place Docteurs Mérieux Rhône

