Lyon Gros Caillou 69001 Lyon Métropole de Lyon Visite guidée PALyon – PENTES CROIX-ROUSSE EST : SUR LES TRACES DES COUVENTS DISPARUS Gros Caillou 69001 Lyon Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Visite guidée PALyon – PENTES CROIX-ROUSSE EST : SUR LES TRACES DES COUVENTS DISPARUS Gros Caillou 69001 Lyon, 12 novembre 2021 09:30, Lyon. 12 et 13 novembre 10€/personne sur inscription http://www.promenades-archi-lyon.com VISITE GUIDÉE Avant leur spécialisation pour l’industrie de la soie, les pentes de la Croix-Rousse abritaient de multiples couvents – Ursulines, Feuillants, Capucins, Annonciades, Carmélites, Oratoriens, Bernardines, Colinettes ou Dames de la Déserte – institutions de charité chrétienne qui caractérisaient le territoire et l’identité de cette autre « colline qui prie ». L’urbanisation canut et soyeuse du début du 19e siècle s’est établie sur le tracé de ce passé foncier, conservant quelques vestiges, églises, escaliers, arcades de cloîtres. Une exploration urbaine ludique à la recherche des couvents disparus. Gros Caillou 69001 Lyon Gros Caillou 69001 Lyon 69001 Lyon Pentes de la Croix-Rousse Métropole de Lyon vendredi 12 novembre – 09h30 à 12h00

samedi 13 novembre – 09h30 à 12h00

Détails Heure : 09:30 - 12:00 Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon Autres Lieu Gros Caillou 69001 Lyon Adresse Gros Caillou 69001 Lyon Ville Lyon lieuville Gros Caillou 69001 Lyon Lyon