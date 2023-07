Wine & Transat – Les vins de Crozes-Hermitage se vengent de la rentrée Grand Hôtel-DieU Lyon, 31 août 2023 18:00, Lyon.

Wine & Transat – Les vins de Crozes-Hermitage

se vengent de la rentrée Grand Hôtel-DieU Lyon 31 août et 1 septembre

AGENDA // Les 31 août et 1er septembre prochains, les vignerons de Crozes-Hermitage réquisitionnent le Grand Hôtel-Dieu pour Wine & Transat, le rendez-vous vin, food et musique live ! 31 août et 1 septembre 1

Wine &Transat ? Pour les nouveaux, tentons la synthèse. C’est un micro-festival créé et animé par les vignerons de Crozes-Hermitage, ce vignoble du nord de la Vallée du Rhône qui a su devenir l’une des appellations de cœur des Lyonnais-es et peut-être même l’appellation chouchou à coups de mémorables retrouvailles estivales. Car Wine &Transat, c’est depuis un paquet d’années un must de l’été lyonnais !

INFOS PRATIQUES

• Dates : jeudi 31 août

et vendredi 1er septembre 2023

• Horaires : de 18h00 à minuit

• Adresse : Grand Hôtel-Dieu

(place de l’Hôpital 69002 Lyon)

• Accès : lignes A et D (station Bellecour,

sortie Rue Édouard Herriot)

• Entrée : libre et gratuite (consommation

à la carte)

• Recommandation : venir tôt car jauge

limitée… et gros succès en prévision !

