Hors Pistes // Expositions collectives d'étudiants et de jeunes diplômés des écoles ESAAA (Annecy) et ESBAN (Nîmes) Galerie Regard Sud, 7 novembre 2019 18:30, Lyon.

Expositions collectives en résonance avec la Biennale de Lyon

Peindre ! La peinture traverse les catégories, les fertilise et s'en nourrit. Elle ne représente plus le paysage, elle est paysage. Elle réinvente chaque fois son propre espace et son propos. Réactualise en permanence son vocabulaire et ses modes d'existence. Sa capacité à assimiler les autres techniques est puissante. Aujourd'hui la peinture n'a rien à prouver, elle revendique son entière liberté et s'affirme dans la richesse et la diversité de langage des peintres.

Vernissage le jeudi 7 novembre à partir de 18h30 et en présence des artistes : Thomas Gasquet, Romuald Guiboux, Clara Nebinger, David Péneau, Johanna Perret, Marion Waill, Nicolas Weber.

