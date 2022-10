Déambulation Frida et Catalina Lyon et Villeurbanne Catégorie d’évènement: Rhône

Déambulation Frida et Catalina Lyon et Villeurbanne, 2 novembre 2022, . Déambulation Frida et Catalina Mercredi 2 novembre, 14h00 Lyon et Villeurbanne Les Catrinas annoncent le spectacle du 9 novembre a 16h30 au Rize, 14h Métro Gratte Ciel puis direction Cordeliers. 15h00 à 15:20 Station Belle cour puis 15h30 à 16h Metro Charpennes Lyon et Villeurbanne Métropole de Lyon Rhône Auvergne-Rhône-Alpes Pedro et les Catrinas est un spectacle Labellisé Capitale Culture Jeunesse 2022, il sera joué au Rize de Villeurbanne le mercredi 9 novembre à 16h30. Spectacle initialement commandé par le Festival du livre jeunesse de Villeurbanne en 2020, il mêle art de la rue, clown, musique mexicaine et chorégraphies.

Frida la facétieuse vous aide à changer votre point de vue sur la fête des morts car ici nous fêtons le devoir de mémoire à travers une fête dynamique et colorée. Tous public. Durée 45 mn.

Le SYTRAL offre un partenariat à ce spectacle:

2 membres de la compagnie présenteront quelques chorégraphies et extraits du spectacle dans les rames et autour des stations annoncées ci dessous.

14h Métro Gratte Ciel puis direction Cordeliers. 15h00 à 15:20 Station Belle cour puis 15h30 à 16h Metro Charpennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-02T14:00:00+01:00

2022-11-02T16:00:00+01:00 Teddy Vial

