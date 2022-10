Colloque – Médiation culturelle et éducation populaire : « L’humain… au beau milieu ! » Lyon et Villeurbanne Catégorie d’évènement: Rhône

Colloque – Médiation culturelle et éducation populaire : « L’humain… au beau milieu ! » Lyon et Villeurbanne, 17 octobre 2022, . Colloque – Médiation culturelle et éducation populaire : « L’humain… au beau milieu ! » 17 – 19 octobre Lyon et Villeurbanne Rendez-vous les 17, 18 et 19 octobre à Lyon et Villeurbanne pour partager, échanger et construire ensemble une réflexion sur la participation de toutes et tous à la vie culturelle ! Lyon et Villeurbanne Métropole de Lyon Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://ram-c.lesfrancas.net/ »}] L’humain… au beau milieu ! 17,18 et 19 octobre à Lyon et Villeurbanne. Partager, échanger et construire ensemble une réflexion sur la participation de toutes et tous à la vie culturelle ! En ces temps de fragmentation du corps social, dans un monde où les mutations technologiques et sociétales se diffusent à une vitesse et à une ampleur inégalées, la question de la relation – entre les êtres, entre les groupes sociaux, entre les citoyens et les institutions… – se pose avec une acuité accrue. Ce colloque a l’ambition d’aborder les enjeux : de la libre participation de chacun·e à la vie culturelle ,

, l’affirmation des droits culturels ,

, le développement de la démocratie culturelle ,

, la place des artistes et des structures culturelles dans une politique de la relation ,

, le renforcement de la coopération interprofessionnelle ,

, la reconnaissance des acteurs de la médiation culturelle et de l’éducation populaire. Les métiers de l’animation socio-éducative, de la médiation culturelle, de l’enseignement ainsi que ceux du social et du médico-social figurent parmi les professions pour lesquelles la relation occupe une place centrale. Nombreux sont aussi celles et ceux qui pensent que les œuvres et, de manière plus générale, les productions culturelles peuvent contribuer à établir ou rétablir cette relation et placer « l’humain au beau milieu ». Site web et programme Ce colloque s’adresse aux professionnel·le·s de l’animation socio-éducative, de la médiation culturelle, de l’enseignement, du social et médico-social, aux artistes intervenant·e·s, ainsi qu’à toute personne investie dans des projets de médiation culturelle et/ou d’éducation populaire. GRATUIT Contact et informations contact.colloque@lesfrancas.net L’organisation du colloque “L’humain… au beau milieu !” a reçu le soutien de la Ville de Lyon ; la Métropole de Lyon ; la Caisse d’allocations familiales du Rhône ; l’État : ministère de la Culture (Direction régionale des affaires culturelles d’ Auvergne-Rhône-Alpes) ; ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse (Service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports du Rhône).

