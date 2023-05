Hasbeen ESPACE GERSON, 3 avril 2024, LYON.

Hasbeen ESPACE GERSON. Un spectacle à la date du 2024-04-03 à 20:30 (2024-04-03 au ). Tarif : 18.8 à 18.8 euros.

Dans sa grande maison noire, Bob fait des cauchemars. Il a peur de vieillir, il a peur de mourir. Il pense à ses années de gloire, à ses années rock star. Le monde lui appartenait, mais le monde a changé. Bob se sent vieux, Bob se sent seul. Pourtant, Charles est là. Fidèle majordome et souffre-douleur flegmatique. Il veille sur le sommeil agité de son maître et organise le quotidien de l’idole oubliée. Mais Charles a des rêves de liberté… Avec cette comédie philosophique, Jacques Chambon et Dominic Palandri nous prouvent que le rire peut être intelligent et sensible. Hasbeen

ESPACE GERSON LYON 1, place Gerson Rhône

