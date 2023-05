Ta Guele ! ESPACE GERSON, 21 février 2024, LYON.

Ta Guele ! ESPACE GERSON. Un spectacle à la date du 2024-02-21 à 20:30. Tarif : 18.8 euros.

Jean-Claude, prof d’histoire-géo dépressif a vraiment besoin de faire le point sur sa vie pour sauver son couple. Gino a vraiment intérêt à faire le mort pour sauver sa peau… Ils ont choisi tous les deux la clinique du docteur Kruger, célèbre psychothérapeute…Ils n’auraient jamais dû se rencontrer car tout les sépare. “Vive la liberté ! Je vais mettre mon pyjama” ou “Arrête de réfléchir tu vas saigner des oreilles” sont quelques unes des répliques que l’on peut entendre dans “Ta gueule !”. Elles sont d’autant plus savoureuses qu’elles sont servies par deux personnages fortement caractérisés dont la rencontre était hautement improbable. Un prof dépressif largué par sa femme et un truand en cavale dont la fausse mort ne convainc pas tout le monde, surtout un gang de Siciliens peu enclins à la rigolade. Ils se retrouvent dans la clinique d’un psy, l’un pour se cacher, l’autre pour se soigner (ou du moins essayer, son cas paraît désespéré). Forcés de partager leur chambre, ils vont apprendre à se supporter. Voire même à s’apprécier. Mais au bout de sérieuses étincelles, crises de nerfs (et de rire), fusillades et péripéties diverses autant que bruyantes. Ta Guele !

ESPACE GERSON LYON 1, place Gerson Rhône

