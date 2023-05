L’Amour a la Carte ESPACE GERSON, 6 janvier 2024, LYON.

L’Amour a la Carte ESPACE GERSON. Un spectacle à la date du 2024-01-06 à 18:45 (2024-01-06 au ). Tarif : 18.8 à 18.8 euros.

Comment aborder l’Amour en 2023 quand on entame sa 2ème vie après un divorce et qu’on traîne ses blessures et ses casseroles ? Faut-il se remettre sur le marché de la rencontre ? mais comment fait-on quand on a plus les codes ? Tout les oppose et pourtant Manon et Max vont former une équipe atypique à l’assaut de cet univers impitoyable, parsemé d’initiations improbables, de déconvenues et de situations ébouriffantes… Changez d’angles et de perspectives, oubliez tout ce que vous croyiez savoir sur les relations amoureuses, venez découvrir le champ des possibles et partez à l’aventure de L’amour à la carte ! L’Amour a la Carte

Votre billet est ici

ESPACE GERSON LYON 1, place Gerson Rhône

18.8

EUR18.8.

