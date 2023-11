François Guedon le Proces Guedon Espace Gerson, 5 janvier 2024, LYON.

François Guedon le Proces Guedon Espace Gerson. Un spectacle à la date du 2024-01-05 à 20:30 (2024-01-03 au ). Tarif : 18.8 à 18.8 euros.

Un spectacle au ton incisif mais qui fait réfléchir : Le Procès Guédon, défendu par François Guédon ! Œuvrant secrètement à l’improbable réconciliation entre Racine et Nabilla, François Guédon, l’humoriste dont le sketch au festival de Montreux cumule plus de 3,5 millions de vues sur YouTube, vous livre son humour teinté de finesse et d’impertinence. François Guedon le Proces Guedon

Espace Gerson LYON 1, place Gerson Rhône

