CHARLIE HAID Souriez ! Vous êtes manipulés… Espace Gerson, 4 décembre 2023, LYON.

CHARLIE HAID Souriez ! Vous êtes manipulés… Espace Gerson. Un spectacle à la date du 2023-12-04 à 20:30 (2023-11-08 au ). Tarif : 18.8 à 18.8 euros.

Le mentaliste qui cumule plus de 2,5 millions d’abonnés sur scène ! Humour, illusion, manipulation… A 22 ans, il est déjà trop fort. Pendant 7 ans, il a exploré des livres anciens, il a fouillé les recoins d’internet et a étudié les techniques psychologiques les plus puissantes dans un seul but : vous faire découvrir la puissance de votre cerveau… et décide d’arrêter ses études d’ingénieur ! Oui, il a mis fin à ses études, grâce à ses études… Prêts à découvrir les réelles capacités de votre cerveau ? Venez à votre tour vivre un moment unique. Chacun est libre d’interpréter ce qu’il verra à sa guise. Mais une chose est sûre, vous n’oublierez jamais cette soirée. Charlie Haid Charlie Haid

Votre billet est ici

Espace Gerson LYON 1, place Gerson Rhône

