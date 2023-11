Ghislain Blique – Plus Rien à Branler – Tournée Espace Gerson Catégories d’Évènement: Lyon

Rhône Ghislain Blique – Plus Rien à Branler – Tournée Espace Gerson, 30 novembre 2023, LYON. Ghislain Blique – Plus Rien à Branler – Tournée Espace Gerson. Un spectacle à la date du 2023-11-30 à 20:30 (2023-11-24 au ). Tarif : 18.8 à 18.8 euros. Ghislain Blique propose un spectacle qui résout la totalité des problèmes de l’humanité ! J’ai un sketch qui résout à lui seul pas moins de quatre problèmes de l’humanité (réchauffement climatique, racisme, homophobie et est-ce que oui ou non on s’est fait baiser au passage à l’euro). Ça, ou alors juste des blagues. Ghislain Blique Votre billet est ici Espace Gerson LYON 1, place Gerson Rhône 18.8

Espace Gerson LYON 1, place Gerson Rhône

