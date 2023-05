Amandine Lourdel-Renversée ESPACE GERSON LYON Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Amandine Lourdel-Renversée ESPACE GERSON, 15 novembre 2023, LYON. Un spectacle à la date du 2023-11-15 à 20:30. Tarif : 18.8 à 18.8 euros. Sans détour ni soutien gorge, Amandine Lourdel pose son regard sur l'absurdité de nos existences. Les autres font le tour du monde, des études, des stages de jeun, des carrières, des enfants, achètent des canapés Château d'Ax, contractent des prêts, des certitudes, vont à la salle de sport… Le cul entre deux chaises, ou entre deux tabourets de bar plutôt, elle, à l'instar de Sabine Paturel n'a fait que des bêtises. Mais comme t'étais toujours pas là j'ai tout vidé le rhum-coca.

