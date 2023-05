Thibaud Agoston – Addict (Tournée) ESPACE GERSON, 11 octobre 2023, LYON.

Thibaud Agoston – Addict (Tournée) ESPACE GERSON. Un spectacle à la date du 2023-10-11 à 20:30 (2023-10-11 au ). Tarif : 18.8 à 18.8 euros.

Thibaud Agoston, jeune humoriste genevois de 26 ans au flow unique, est l’espoir du stand up. Thibaud décrypte les travers de notre société avec une plume piquante et une aisance déroutante dans ce qu’il décrit comme une analyse de « l’Homme Moderne ». C’est sur la route des festivals qu’il a écumé, que naît une collaboration artistique avec Julie Ferrier.Parallèlement à la scène, Thibaud est chroniqueur à la radio Suisse, en ce moment vous pouvez l’entendre dans « Les Bras Cassés » sur Couleur 3 ou dans « Les Beaux Parleurs ».Ce spectacle lui a permis de remporter de nombreux prix de boutades (oui, ça existe !) en Suisse, en France et en Belgique et comme c’est quand même assez classe, voilà la liste en dessous. – Grand Prix au Festival du Rire de Rochefort (FIRR) 2021– Prix Raymond Errera au Festival du Rire de Rochefort (FIRR) 2021 – Prix SSA du jeune talent humour 2020– Prix nouveau talent écriture SACD – Gagnant concours scène ouverte Morges-Sous-Rire 2019– Grand prix du Jury 2019 du Festival National des Humoriste de Tournon – Prix du Jury Festival du Rire de Mondeville– Prix du Public au Festival de Gerson à Lyon– Prix du Jury et Prix du Public les Andain’ries 2022 – Violet d’Or au Dinard Comedy Festival 2022″ THIBAUD AGOSTON

ESPACE GERSON LYON 1, place Gerson Rhône

