Un jeune homme qui raconte son histoire à travers celle d'un vieux monsieur qui lui a tout appris et qui a su lui montrer à quel point la vie est belle. Ce sont les réflexions, les joies et peines d'un ancien vainqueur de concours d'éloquence mais surtout d'un comédien qui a un rêve, jouer la Com'Eddy. Le Saviez-vous ? Aujourd'hui comédien, Eddy est le gagnant attachant du documentaire qui retrace l'histoire du concours Eloquentia : « À Voix Haute » (vu au cinéma et sur France 2 en 2017). Un seul en scène émouvant qui raconte l'histoire de ce jeune orateur, toujours optimiste.

