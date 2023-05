Charlotte Creyx ESPACE GERSON, 9 septembre 2023, LYON.

Charlotte Creyx ESPACE GERSON. Un spectacle à la date du 2023-09-09 à 18:45 (2023-09-09 au ). Tarif : 18.8 à 18.8 euros.

Charlotte Creyx est comédienne et co-auteure pour de nombreuses séries sur CANAL+. Entre autres Brother & Brother, Sévices Publics, Le ho ho de Nora… Et aujourd’hui pour Groland qui vient de fêter sa 30ème année. Elle vient également de jouer dans le dernier de film de Benoît Delépine et Gustave Kervern « En même temps » aux côtés de Jonathan Cohen et Vincent Macaigne. A l’univers insicive et loufoque, Charlotte, auteure de ses propres textes de Stand Up, est présente dans de multiples festivals, Comedy Clubs, évènements et collectifs d’humour parisiens, tel que Le Paname Art Café, Barbes Comedy Club, Le Jardin Sauvage, Le One More Joke, Le Point Virgule fait sa tournée, et des émissions tel que Téva Comedy Show ou encore « 60 » de Kyan Khojandi en ce moment sur MyCANAL. Charlotte surprend et séduit TELERAMA Future reine de l’humour ELLE Authentique phénomène LE PROGRES Charlotte Creyx

Votre billet est ici

ESPACE GERSON LYON 1, place Gerson Rhône

18.8

EUR18.8.

