Putefix ESPACE 44, 21 juin 2023, LYON.

Putefix ESPACE 44. Un spectacle à la date du 2023-06-21 à 19:30 (2023-06-21 au ). Tarif : 19.3 à 19.3 euros.

Théâtre Burlesque et Pole Dance quand se rencontrent l’étrange, l’humour, le cynisme et la sensualité. Dans notre monde où les perversions et les péchés sont à nouveau assimilés à des qualités, où les sorcières sont injustement respectées et encensées, le Mage Alchimiste Apothicaire Acydéthic, possède la solution afin d’éradiquer tous les vices modernes. Muni de sa science, de ses potions et de sa baguette de sourcier, il s’est invité parmi nous, afin de nous faire la démonstration incontestable de son pouvoir. Il s’est installé juste là avec son établi, et son poteau de purification. Et il s’apprête à choisir sa victime : une impure. Putefix

ESPACE 44 LYON 44, rue Burdeau Rhône

19.3

EUR19.3.

