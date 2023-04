La Recette ESPACE 44, 2 juin 2023, LYON.

La Recette ESPACE 44. Un spectacle à la date du 2023-06-02 à 19:30 (2023-06-02 au ). Tarif : 19.3 à 19.3 euros.

La Recette dépeint la vie de Julie, serveuse et excellente pâtissière. Coincée dans un mariage malheureux, elle tombe enceinte de son mari violent, Marc. En parallèle, elle développe une liaison avec son nouveau gynécologue, ce qui rend la situation plus complexe. Elle cherche alors à réunir assez d’argent pour s’enfuir et se construire une nouvelle vie. Au fil de l’histoire, Julie va trouver les ingrédients essentiels pour sortir plus forte de cette situation. Béa et Laure, ses amies et collègues, vont la soutenir alors qu’elles ont, elles aussi, leur lot de problèmes… La Recette

ESPACE 44 LYON 44, rue Burdeau Rhône

19.3

EUR19.3.

