Dans La Peau D’Amelia Kuntz ESPACE 44, 30 mai 2023, LYON.

Dans La Peau D’Amelia Kuntz ESPACE 44. Un spectacle à la date du 2023-05-30 à 19:30 (2023-05-30 au ). Tarif : 19.3 à 19.3 euros.

Marionnette à taille humaine, yiddish swing, théâtre musical… Vous souvenez-vous d’Amalia Kuntz ? Celle que dans le Broadway des années 50 on décrivait comme la star du Yiddish Swing ? Ce style musical savoureux où le swing américain se berçait entre l’âme yiddish et le charme slave… Quelques liftings plus tard et Amalia Kuntz réapparait sous la forme d’une marionnette à taille humaine ! Elle aime dire des gros mots, raconter ses amours perdus, boire de la vodka. Personnage outrancier mais délicat, elle est aujourd’hui accompagnée d’une petite femme falote, qui dans l’ombre, la porte haut. La marionnette et sa manipulatrice se donnent à voir, entre ombre et lumière, elles s’inventent une réalité et invitent le spectateur à vivre un moment surprenant, drôle et poétique. Dans La Peau D’Amelia Kuntz

Votre billet est ici

ESPACE 44 LYON 44, rue Burdeau Rhône

19.3

EUR19.3.

Votre billet est ici