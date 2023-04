Cage Dorée ESPACE 44 LYON Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Cage Dorée ESPACE 44, 23 mai 2023, LYON. Tarif : 19.3 à 19.3 euros. Enfermée dans sa tête, elle nous raconte ses blocages, ses démons intérieurs. Elle tourne en rond en se racontant sans cesse les mêmes histoires. Elle s'enferme dans sa réalité tout en cherchant à la fuir. Elle s'interroge. Sur sa place, sa condition. Elle remet en question son existence et son but. Elle le fait pour elle, oui, mais pour qu'en réponse, en miroir, cela se fasse aussi pour le monde qui l'entoure.

