Antigone & Les Autres ESPACE 44 LYON Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Rhône

Antigone & Les Autres ESPACE 44, 17 mai 2023, LYON. Antigone & Les Autres ESPACE 44. Un spectacle à la date du 2023-05-17 à 19:30 (2023-05-17 au ). Tarif : 19.3 à 19.3 euros. Après leur fratricide, Etéocle est enterré avec tous les honneurs tandis que le cadavre de Polynice pourrit au grand jour. Le reste de leur famille va finir de se déchirer en se livrant une ultime bataille autour de l’honneur de ce frère déchu. Cette tragédie familiale ne tourne pas seulement autour d’Antigone, mais aussi de tous les autres. Ils sont les acteurs et les victimes de ce drame et chacun doit affronter ses propres peurs, doit porter ses propres convictions, et doit se battre pour ce qu’il pense juste.La fatalité les poursuit tous, mais chacun la vit différemment. Cette réécriture et ce spectacle sont là pour les servir, eux tous, et raconter leur tragédie d’une manière nouvelle. Antigone & Les Autres Votre billet est ici ESPACE 44 LYON 44, rue Burdeau Rhône 19.3

EUR19.3. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon, Rhône Autres Lieu ESPACE 44 Adresse 44, rue Burdeau Ville LYON Departement Rhône Tarif 19.3 19.3 Lieu Ville ESPACE 44 LYON

ESPACE 44 LYON Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon/

Antigone & Les Autres ESPACE 44 2023-05-17 was last modified: by Antigone & Les Autres ESPACE 44 ESPACE 44 17 mai 2023 ESPACE 44 LYON

LYON Rhône