Journée Portes Ouvertes ESME Lyon Samedi 9 décembre, 09h30 1

L’ESME vous invite à sa JPO ! Venez découvrir la formation ingénieurs en 5 ans après le bac, les procédures d’admissions (Concours Advance, Parcoursup, admissions parallèles), le contenu de nos formations, les différents parcours possibles, le laboratoire de fabrication numérique, l’international, l’insertion professionnelle de nos étudiants, etc. Découvrez également les Bachelors en ingénierie !

À Propos de L’ESME

Depuis près de 120 ans, l’ESME est l’école d’ingénieurs qui s’engage dans la transformation positive de nos mondes. Elle forme des ingénieurs sur 3 grands domaines : le numérique, l’IA, la robotique et l’énergie, dans l’objectif de transformer le monde de demain.

La formation pluridisciplinaire de l’ESME et son ouverture vers de très nombreux domaines la prédestine à former des ingénieurs capables d’accompagner les transformations énergétiques et numériques des entreprises et des organisations.

Depuis sa création, près de 17 000 ingénieurs ont été diplômés. L’école délivre un diplôme reconnu par l’Etat et accrédité par la CTI.

ESME Sudria, campus de Lyon 16 rue de l’Abbaye d’Ainay 69002 Lyon Ainay Lyon 69002 Métropole de Lyon