Bachelor Day ESME Lyon ESME Sudria, campus de Lyon Lyon, 25 novembre 2023 09:30, Lyon.

Découvre le Bachelor de l’ESME ! Une demi-journée pour te mettre dans la peau d’un étudiant en bachelor ! Ateliers pratiques et collectifs sur l’énergie Présentation de la pédagogie et des métiers.

À Propos de L’ESME

Depuis près de 120 ans, l’ESME est l’école d’ingénieurs qui s’engage dans la transformation positive de nos mondes. Elle forme des ingénieurs sur 3 grands domaines : le numérique, l’IA, la robotique et l’énergie, dans l’objectif de transformer le monde de demain.

La formation pluridisciplinaire de l’ESME et son ouverture vers de très nombreux domaines la prédestine à former des ingénieurs capables d’accompagner les transformations énergétiques et numériques des entreprises et des organisations.

Depuis sa création, près de 17 000 ingénieurs ont été diplômés. L’école délivre un diplôme reconnu par l’Etat et accrédité par la CTI.

ESME Sudria, campus de Lyon 16 rue de l’Abbaye d’Ainay 69002 Lyon Ainay Lyon 69002 Métropole de Lyon