Bachelor days ESME Lyon ESME Sudria, campus de Lyon, 17 juin 2023 09:00, Lyon.

Découvrez nos Bachelors. 9h00 : conférence sur la formation et les débouchés. 9h30 : mise en pratique sur un projet autour de l’énergie !

À PROPOS DE L’ESME

Fondée en 1905, l’école d’ingénieurs ESME forme en 5 ans des ingénieurs pluridisciplinaires, prêts à relever les défis technologiques du XXIe siècle : la transition énergétique, les véhicules autonomes, la robotique, les réseaux intelligents, les villes connectées, la cyber sécurité, et les biotechnologies.

Trois composantes font la modernité de sa pédagogie : l’importance de l’esprit d’innovation ; l’omniprésence du projet et de l’initiative ; une très large ouverture internationale, humaine et culturelle. Depuis sa création, près de 15 000 ingénieurs ont été diplômés. L’école délivre un diplôme reconnu par l’Etat et accrédité par la CTI.

