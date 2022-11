Journée d’immersion EPITA Lyon EPITA Lyon, 1 février 2023 09:00, Lyon.

1 février – 22 mars 2023, les mercredis Sur place sur inscription https://www.epita.fr/journees-immersion/?CampaignId=70108000001JAzMAAW

Pour vous aider l’EPITA vous accueille lors de ses journées d’immersion. Le temps d’une journée, glissez vous dans la peau d’un-e élève ingénieur-e ! C’est une occasion unique pour vous de découvrir l’école, et ainsi, faire le meilleur choix d’orientation après votre Terminale. Événement réservé aux Premières et Terminales.

EPITA

L’ÉCOLE DES INGÉNIEURS EN INFORMATIQUE ET NUMÉRIQUE

L’EPITA, fondée en 1984, est une école d’ingénieurs reconnue par l’État et présente dans 5 grandes villes de France. Elle délivre une formation en 5 ans pour un diplôme d’ingénieur habilité par la CTI et labellisé EUR-ACE. La formation couvre tous les domaines du Numérique et des Technologies de l’Information.

L’EPITA a pour vocation de former des ingénieurs en informatique et numérique, qui accéderont à des postes à responsabilités dans les secteurs les plus porteurs : cybersécurité, management des systèmes d’information, data science & big data, multimédia, réalité virtuelle et augmentée.

La formation d’ingénieur peut être réalisée sous le statut étudiant ou en apprentissage. L’école propose aux étudiants étrangers un programme de MSc of Computer Science, ainsi qu’un programme MSc in Artificial Intelligence Systems, accrédités par la Conférence des grandes écoles.

Principaux métiers préparés : ingénieur études et développement en systèmes d’information, ingénieur réseaux et télécoms, ingénieur en informatique bancaire, ingénieur conseil… 100 % des diplômés trouvent leur premier emploi moins de 2 mois après la sortie de l’école.

Campus : Lyon, Paris, Rennes, Strasbourg et Toulouse.

EPITA Lyon 86 Bd Marius Vivier Merle 69003 Lyon Lyon 3e Arrondissement Métropole de Lyon

mercredi 1er février 2023 – 09h00 à 15h30

mercredi 22 février 2023 – 09h00 à 15h30

mercredi 1er mars 2023 – 09h00 à 15h30

mercredi 22 mars 2023 – 09h00 à 15h30