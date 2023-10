Journée Portes Ouvertes EPITA Lyon EPITA Lyon Lyon Catégories d’Évènement: Lyon

Journée Portes Ouvertes EPITA Lyon

Samedi 28 octobre, 10h00

L'EPITA est une Grande École d'ingénieurs qui forme les meilleurs Computer Scientists de leur génération. L'école est ouverte à tous les profils qui recherchent l'excellence, en 3 ans (experts, Bachelors) comme en 5 ans (cycle ingénieur). Elle développe depuis 1984 une approche pédagogique inédite qui associe la pratique, la recherche et l'innovation. Présente sur cinq campus en France, elle est par nature ouverte à l'international, à la recherche et à l'entrepreneuriat.

EPITA Lyon
86 Bd Marius Vivier Merle
Lyon 3e Arrondissement
Lyon 69003

