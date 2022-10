Lyon e-Sport Lyon 6e Arrondissement Lyon 6e Arrondissement Catégories d’évènement: Lyon 6e Arrondissement

Rhne

Lyon e-Sport Lyon 6e Arrondissement, 11 novembre 2022, Lyon 6e Arrondissement. Lyon e-Sport

50 Quai Charles de Gaulle Cité de Congrès Lyon 6e Arrondissement Rhne Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme Cité de Congrès 50 Quai Charles de Gaulle

2022-11-11 – 2022-11-13

Cité de Congrès 50 Quai Charles de Gaulle

Lyon 6e Arrondissement

Rhne Lyon 6e Arrondissement EUR 15 15 La Lyon e-Sport revient pour son édition 2022, rendez-vous incontournable de l’esport et du jeu vidéo en France. contact@lyon-esport.fr https://www.lyon-esport.fr/ Cité de Congrès 50 Quai Charles de Gaulle Lyon 6e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-10-11 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Lyon 6e Arrondissement, Rhne Autres Lieu Lyon 6e Arrondissement Adresse Lyon 6e Arrondissement Rhne Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme Cité de Congrès 50 Quai Charles de Gaulle Ville Lyon 6e Arrondissement lieuville Cité de Congrès 50 Quai Charles de Gaulle Lyon 6e Arrondissement Departement Rhne

Lyon 6e Arrondissement Lyon 6e Arrondissement Rhne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon-6e-arrondissement/

Lyon e-Sport Lyon 6e Arrondissement 2022-11-11 was last modified: by Lyon e-Sport Lyon 6e Arrondissement Lyon 6e Arrondissement 11 novembre 2022 50 Quai Charles de Gaulle Cité de Congrès Lyon 6e Arrondissement Rhne Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme Lyon-6E-Arrondissement Rhne

Lyon 6e Arrondissement Rhne