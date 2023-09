Village des villages Chez les Gones, Halles Paul Bocuse Lyon Catégories d’Évènement: Lyon

Métropole de Lyon Village des villages Chez les Gones, Halles Paul Bocuse Lyon, 6 novembre 2023 11:00, Lyon. Village des villages Chez les Gones, Halles Paul Bocuse Lyon Lundi 6 novembre, 11h00 Lundi 6 novembre, les 22 Côtes du Rhône Villages Nommés vous convient à les retrouver aux Halles Bocuse, pour une grande dégustation professionnelle avec de beaux moments de partage. Lundi 6 novembre, 11h00 1

https://my.weezevent.com/CDR-villages-degustation-pro Lundi 6 novembre, les 22 Côtes du Rhône Villages Nommés vous convient à les retrouver aux Halles Bocuse, dans le 3ème arrondissement lyonnais, pour une grande dégustation professionnelle avec de beaux moments de partage. AU PROGRAMME De 11h à 17h00 : Dégustation réservée aux professionnels

Redécouvrez la typicité des 22 Côtes du Rhône Villages Nommés sur les 3 couleurs : rouges, blancs et rosés

• 80 cuvées à déguster à votre convenance parmi 70 domaines. • 2 Master Class animées sur inscription à 11h30 Master Class 1 : Les derniers nés dans la famille des villages Master Class 2 : Les villages : un joli potentiel de garde • La cuisine des villages : comptoirs gourmands et cook shows • Les domaines présentés par 44 vignerons

