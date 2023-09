Village des Villages – Dégustation Gourmande Côtes du Rhône Villages 6 Novembre 2023 Chez les Gones, Halles Paul Bocuse Lyon, 6 novembre 2023 18:30, Lyon.

Le 6 novembre prochain, les 22 Côtes du Rhône Villages Nommés investiront les Halles Bocuse en mezzanine Chez Les Gones, pour une dégustation gourmande en compagnie des vignerons de nos villages ! Lundi 6 novembre, 18h30 1

AU PROGRAMME

Dégustez les 22 Côtes du Rhône Villages Nommés en découvrant leurs spécificités sur les trois couleurs, rouges, blancs et rosés, et accompagnez-les en goûtant à la savoureuse cuisine des comptoirs et cook Shows animés concoctée par le chef de Chez les Gones avec les produits emblématiques de nos terroirs.

Des masterclass animées par des professionnels du vin vous feront aussi découvrir les Côtes du Rhône Villages et reconnaître les typicités propres à chaque village (nombre de places limité) !

Entrée dégustation gourmande*: 15€

Entrée dégustation gourmande* avec masterclass : 25€

Masterclass #1 « Les Côtes du Rhone Villages : un vignoble engagé »

Masterclass #2 « Les Blancs, l’atout charme des Côtes du Rhône Villages »

*comprend la dégustation des vins et la cuisine des comptoirs et cookshows

Événement réservé aux personnes majeures.

Chez les Gones, Halles Paul Bocuse 102 cours Lafayette Préfecture Lyon 69003 Métropole de Lyon