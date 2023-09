Profitez de 15 min de relaxation offertes avec Neurobreak ! Lyon – Centre de congrès Lyon, 5 octobre 2023, Lyon.

Plongez dans l’expérience NeuroBreak lors de notre animation spéciale salon ! Imaginez-vous dans un havre de détente au cœur de l’effervescence du salon. Venez découvrir la science de la relaxation en 15 minutes seulement, grâce à notre station NeuroBreak.

Lors de cette animation, nous vous invitons à prendre place dans l’une de nos stations NeuroBreak, spécialement conçues pour vous offrir une parenthèse de relaxation profonde. Asseyez-vous confortablement, enfilez le casque qui vous plongera dans un univers sonore apaisant, et laissez-vous porter par la douce mélodie. Les vibrations subtiles de la chaise entrent en harmonie avec la musique, tandis que des jeux de lumières apaisants caressent vos yeux.

Dès les premières minutes, vous ressentirez une relaxation totale. Le stress s’évapore, la tension musculaire se dissipe, et votre esprit s’apaise. Les bienfaits d’une séance NeuroBreak sont immédiats : vous vous sentez plus calme, plus détendu, prêt à affronter le reste de votre journée au salon.

Mais ce n’est que la partie visible de l’iceberg. À long terme, les séances régulières de NeuroBreak peuvent avoir des effets profonds sur votre bien-être. Elles favorisent un meilleur sommeil, réduisent le stress, améliorent la gestion des émotions, et augmentent votre énergie et votre créativité.

Alors, prêt à vivre cette expérience unique ? Rejoignez-nous lors de notre animation au stand C006 et découvrez comment 15 minutes peuvent transformer votre journée et votre qualité de vie. Plongez dans l’univers NeuroBreak en testant gratuitement notre technologie révolutionnaire !

Lyon – Centre de congrès 50 Quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon Lyon 69006 Cité Internationale Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T09:00:00+02:00 – 2023-10-05T17:00:00+02:00

2023-10-06T09:00:00+02:00 – 2023-10-06T17:00:00+02:00

Testez la station Neurobreak