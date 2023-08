Gagnez une montagne de jeux de société Lyon – Centre de congrès Lyon Catégories d’Évènement: Lyon

Métropole de Lyon Gagnez une montagne de jeux de société Lyon – Centre de congrès Lyon, 5 octobre 2023, Lyon. Gagnez une montagne de jeux de société 5 et 6 octobre Lyon – Centre de congrès Gagnez une montagne de jeux de société Inscrivez-vous gratuitement en déposant vos coordonnées. 10 jeux de sociétés à remporter et livrés directement chez vous. Lyon – Centre de congrès 50 Quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon Lyon 69006 Cité Internationale Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T09:00:00+02:00 – 2023-10-05T17:00:00+02:00

2023-10-06T09:00:00+02:00 – 2023-10-06T17:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Lyon, Métropole de Lyon Autres Lieu Lyon - Centre de congrès Adresse 50 Quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon Ville Lyon Departement Métropole de Lyon Lieu Ville Lyon - Centre de congrès Lyon latitude longitude 45.7853;4.854544

Lyon - Centre de congrès Lyon Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon/