Sensibilisez-vous aux risques psychosociaux en réalité virtuelle Lyon – Centre de congrès Lyon Catégories d’Évènement: Lyon

Métropole de Lyon Sensibilisez-vous aux risques psychosociaux en réalité virtuelle Lyon – Centre de congrès Lyon, 5 octobre 2023, Lyon. Sensibilisez-vous aux risques psychosociaux en réalité virtuelle 5 et 6 octobre Lyon – Centre de congrès Nos solutions immersives permettent de vous mettre à la place des autres, ce qui génère de l’empathie pour lutter efficacement contre les risques humains, psychosociaux et toutes formes de discriminations. Améliorez durablement vos pratiques managériales et retrouvez l’harmonie au sein de vos équipes grâce à nos solutions immersives. Nos solutions au choix : Sexisme au travail, Harcèlement sexuel, Harcèlement moral, Handicap invisible, Santé mentale, Violences sexistes et sexuelles sur le terrain. Lyon – Centre de congrès 50 Quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon Lyon 69006 Cité Internationale Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T09:00:00+02:00 – 2023-10-05T17:00:00+02:00

2023-10-06T09:00:00+02:00 – 2023-10-06T17:00:00+02:00 Sensibilisez-vous aux risques psychosociaux en réalité virtuelle Détails Catégories d’Évènement: Lyon, Métropole de Lyon Autres Lieu Lyon - Centre de congrès Adresse 50 Quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon Ville Lyon Departement Métropole de Lyon Lieu Ville Lyon - Centre de congrès Lyon latitude longitude 45.7853;4.854544

Lyon - Centre de congrès Lyon Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon/