THEATRE DU BLANC MESNIL/PRODUCENE BM (Licences L-R-22-0457 / 0458 / 0459) PRESENTENT : ce spectacle. Didier Barbelivien Chanson françaiseDurée : 1h40Avec ses musiciens, il nous emmène dans un voyage musical entre chansons intemporelles et échanges avec le public.Petit, Didier Barbelivien rêvait d’être chef d’orchestre, il deviendra l’un des auteurs-compositeurs français les plus prolifiques de ces quarante dernières années. On connaît tous ses textes, parfois sans savoir qu’ils sont de lui : « Mademoiselle chante le blues », « On va s’aimer », « Sous les sunlights des tropiques », « Il tape sur des bambous », « Petite fille du soleil », « Michèle », … Ses tubes qu’il interprète comme « Elle », « A Toutes les filles », « Il faut laisser le temps au temps »… sont également de vrais succès. Son dernier album sorti à l’automne 2022 est un petit bijou. Des moments de pur bonheur, déjà partagés par des milliers de spectateurs, et qu’il vous invite à retrouver.Accès personnes à mobilité réduite : 01 45 91 93 93Parking devant le théâtre Didier Barbelivien

Bourse du Travail Lyon LYON 205, place Guichard

