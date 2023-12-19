Le Lac des Cygnes – International Classical Ballet of Ukraine Bourse du Travail Lyon
Le Lac des Cygnes – International Classical Ballet of Ukraine Bourse du Travail Lyon, 19 décembre 2023, LYON.
Le Lac des Cygnes – International Classical Ballet of Ukraine Bourse du Travail Lyon. Un spectacle à la date du 2023-12-19 à 20:00 (2023-11-28 au ). Tarif : 44.0 à 58.0 euros.
LE BUREAU DES SPECTACLES (2020-003654 & 2020-002726) PRESENTE CE SPECTACLE Le Lac des Cygnes -International Classical Ballet of Ukraine Le Lac des Cygnes -International Classical Ballet of Ukraine
Bourse du Travail Lyon LYON 205, place Guichard Rhône
44.0
EUR44.0.