Le Lac des Cygnes – International Classical Ballet of Ukraine Bourse du Travail Lyon Catégories d’Évènement: Lyon

Rhône Le Lac des Cygnes – International Classical Ballet of Ukraine Bourse du Travail Lyon, 19 décembre 2023, LYON. Le Lac des Cygnes – International Classical Ballet of Ukraine Bourse du Travail Lyon. Un spectacle à la date du 2023-12-19 à 20:00 (2023-11-28 au ). Tarif : 44.0 à 58.0 euros. LE BUREAU DES SPECTACLES (2020-003654 & 2020-002726) PRESENTE CE SPECTACLE Le Lac des Cygnes -International Classical Ballet of Ukraine Le Lac des Cygnes -International Classical Ballet of Ukraine Votre billet est ici Bourse du Travail Lyon LYON 205, place Guichard Rhône 44.0

EUR44.0. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Lyon, Rhône Autres Lieu Bourse du Travail Lyon Adresse 205, place Guichard Ville LYON Departement Rhône Lieu Ville Bourse du Travail Lyon latitude longitude 45.75941674562873;4.848147684618503

Bourse du Travail Lyon LYON Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon/