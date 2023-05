C’est Décidé, Je Deviens une Connasse ! (Lyon) BOURSE DU TRAVAIL, 23 mars 2024, LYON.

C’est Décidé, Je Deviens une Connasse ! (Lyon) BOURSE DU TRAVAIL. Un spectacle à la date du 2024-03-23 à 20:45 (2023-04-28 au ). Tarif : 30.8 à 30.8 euros.

Dolorès est coincée, distinguée et timide mais aujourd’hui c’est décidé, elle veut devenir une « connasse » ! Elle compte bien entendu sur Alex, un ami bourreau des coeurs, pour l’aider à devenir une parfaite femme imbuvable afin d’attirer l’attention de ces messieurs. De Elise Ponti Avec en alternance : Christelle Ortega, Caroline Gosset, Baptiste Cosson et Benjamin Escoffier. Ouverture des portes 30 mn avant le début de spectacles. Boissons et petites restauration servit au bar et en salle. C’est Décidé je Deviens une Connasse!

BOURSE DU TRAVAIL LYON 205 Place Guichard Rhône

