Noémie De Lattre-L’harmonie Des Genres ! Tournée BOURSE DU TRAVAIL, 13 mars 2024, LYON.

Noémie De Lattre-L’harmonie Des Genres ! Tournée BOURSE DU TRAVAIL. Un spectacle à la date du 2024-03-13 à 20:00 (2023-06-15 au ). Tarif : 36.0 à 39.0 euros.

LDC (L.3-1005275) présentent en accord avec ATA : ce spectacle. Après avoir interrogé le féminisme et la condition des femmes dans « Féministe pour Homme », son seule-en-scène drôle et engagé (nommé aux Molières 2020), Noémie de Lattre s’intéresse cette fois au couple, à l’amour, au sexe… sujets à la fois intimes et universels, qu’elle aborde par le prisme post #MeToo. Comment les hommes vont-ils trouver leur chemin vers une masculinité heureuse et bienveillante ? Comment les femmes vont-elles réussir à être fortes et épanouies tout en étant parfois désespérément attirées par les bad boys ? Comment Noémie de Lattre peut-elle se battre en public pour les droits des femmes tout en aimant se faire claquer les fesses en privé ? Dans « L’harmonie des genres », Noémie de Lattre se pose toutes ces questions parfois en parlant, parfois en slamant ou en rappant, et parfois en chantant ! 1h30 pendant lesquelles on regarde le monde autrement, on l’écoute aussi, on réfléchit, on rit souvent, on pleure un peu, on est ensemble toujours, en harmonie plus que jamais, et à la fin on fait la fête ! Réservations pour les Personnes à Mobilité Réduite : 04.73.14.65.45. Noémie De Lattre Noémie De Lattre

Votre billet est ici

BOURSE DU TRAVAIL LYON 205 Place Guichard Rhône

36.0

EUR36.0.

