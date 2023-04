Edgar-Yves (Tournée) BOURSE DU TRAVAIL, 8 février 2024, LYON.

Edgar-Yves (Tournée) BOURSE DU TRAVAIL. Un spectacle à la date du 2024-02-08 à 20:00 (2023-04-21 au ). Tarif : 32.0 à 35.0 euros.

LDC (lic. 3-1005275) et RPO présentent en accord avec Borderline Prod : ce spectacle. avec Rire & Chansons Bon ! Là normalement, c’est le moment où je tortille du cul pour que tu viennes me voir… » « Je me suis fais chier à écrire des trucs rigolos, mais pour que tu les écoutes, je dois d’abord te montrer la « Beyoncé » qui sommeille en moi ! Honnêtement ? Tu te la racontes de ouf, toi ! Si tu veux voir des gens danser pour lancer leur carrière, il y a « Danse avec les Stars » ! Moi, si je veux que tu viennes, c’est parce que je ne suis pas Vegan et qu’on ne fait pas de barbecue avec des salles vides, donc redescends ! Tu veux de la motivation ? Ok ! Je suis noir, une place achetée c’est un don pour l’Afrique… T’as vu ce que tu me fais écrire ? On en est là parce tu m’as obligé à me montrer inventif ! Toujours pas convaincu ? OK j’ai compris : « I’m a single Lady ! I’m a Single Lady ! Ohohoh ! » » Réservations pour Personnes à Mobilité Réduite : 04 73 14 65 45 Edgar-Yves

BOURSE DU TRAVAIL LYON 205 Place Guichard Rhône

32.0

