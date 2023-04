Gad Elmaleh – D’ailleurs (Tournée) BOURSE DU TRAVAIL LYON Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Rhône

Gad Elmaleh – D’ailleurs (Tournée) BOURSE DU TRAVAIL, 20 juin 2023, LYON. Gad Elmaleh – D’ailleurs (Tournée) BOURSE DU TRAVAIL. Un spectacle à la date du 2023-06-20 à 20:00 (2023-04-25 au ). Tarif : 38.0 à 57.0 euros. KS2 et LIVE NATION (L-R-20-7529/L-R-22-1699) presentent ce spectacle D’ailleurs, Gad sera à Nancy les 13 et 14 mai 2023 à la Salle Poirel. N° téléphone accès PMR : 03 83 32 31 25 Gad Elmaleh Votre billet est ici BOURSE DU TRAVAIL LYON 205 Place Guichard Rhône 38.0

EUR38.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon, Rhône Autres Lieu BOURSE DU TRAVAIL Adresse 205 Place Guichard Ville LYON Departement Rhône Tarif 38.0 57.0 Lieu Ville BOURSE DU TRAVAIL LYON

BOURSE DU TRAVAIL LYON Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon/

Gad Elmaleh – D’ailleurs (Tournée) BOURSE DU TRAVAIL 2023-06-20 was last modified: by Gad Elmaleh – D’ailleurs (Tournée) BOURSE DU TRAVAIL BOURSE DU TRAVAIL 20 juin 2023 Bourse du travail Lyon

LYON Rhône