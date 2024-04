Lyon BD Festival Le Collège Graphique Lyon 1er Arrondissement, samedi 8 juin 2024.

Lyon BD Festival Le Collège Graphique Lyon 1er Arrondissement Rhône

Lyon BD Festival réunit tout l’univers du 9ème art autour d’événements variés et originaux pour une BD toujours plus LIVE, toujours plus vivante ! Théâtre, centres culturels, musées, librairies, accueillent la BD sous toutes ses formes.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08

fin : 2024-06-09

Le Collège Graphique 4 place Lieutenant-Morel

Lyon 1er Arrondissement 69001 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes contact@lyonbd.com

L’événement Lyon BD Festival Lyon 1er Arrondissement a été mis à jour le 2024-04-04 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme