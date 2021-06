Lyon Hôtel de Ville de Lyon Métropole de Lyon Lyon BD Festival – 16e édition Hôtel de Ville de Lyon Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

La seizième édition du Lyon BD Festival se déroulera les 12 et 13 juin 2021. Repensé pour s’adapter aux contraintes sanitaires, le festival poursuit son ambition de faire découvrir la bande dessinée contemporaine sous toutes ses formes à travers la diversité des activités proposées aux auteurs·trices de bande dessinée et des lieux qui les accueillent sur tout le territoire lyonnais.

Sur réservation en ligne

Toute la bande dessiné contemporaine à Lyon ! Hôtel de Ville de Lyon 1 place de la Comédie 69001 Lyon Lyon Terreaux Métropole de Lyon

