BASTIEN COZON AUPRES DE MON ARBRE Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

BASTIEN COZON AUPRES DE MON ARBRE, 25 novembre 2022 20:00, Lyon. Vendredi 25 novembre, 20h00 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Du standard de Jazz à la reprise de thème Pop, Bastien vous emporte dans une ambiance feutrée pour une soirée piano bar. https://www.facebook.com/nateobosniczmusic/about AUPRES DE MON ARBRE 5 rue Burdeau, 69001 Lyon 69001 Lyon Lyon 1er Arrondissement Métropole de Lyon vendredi 25 novembre – 20h00 à 23h30

Détails Heure : 20:00 - 23:30 Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon Autres Lieu AUPRES DE MON ARBRE Adresse 5 rue Burdeau, 69001 Lyon Ville Lyon lieuville AUPRES DE MON ARBRE Lyon Departement Métropole de Lyon

AUPRES DE MON ARBRE Lyon Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon/

BASTIEN COZON AUPRES DE MON ARBRE 2022-11-25 was last modified: by BASTIEN COZON AUPRES DE MON ARBRE AUPRES DE MON ARBRE 25 novembre 2022 20:00 AUPRES DE MON ARBRE Lyon Lyon bar-bars

Lyon Métropole de Lyon