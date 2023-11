Pouic Pouic La Super Magicienne Acte 2 Théâtre Catégories d’Évènement: Lyon

Pouic Pouic La Super Magicienne Acte 2 Théâtre, 21 janvier 2024, LYON. Un spectacle à la date du 2024-01-21 à 15:00 (2024-01-13 au ). Tarif : 13.8 à 13.8 euros. Un spectacle qui est une initiation festive à la magie.Pouic Pouic est une magicienne qui sait amuser et étonner les jeunes enfants avec des gags, des surprises et des apparitions colorées. Son spectacle après son succès au Festival d'Avignon a été nominé meilleur spectacle jeune public de l'année par la Fédération Française des Artistes Prestidigitateurs. Acte 2 Théâtre LYON 32, quai Arloing Rhône

Détails Catégories d'Évènement: Lyon, Rhône Lieu Acte 2 Théâtre Adresse 32, quai Arloing Ville LYON Departement Rhône latitude longitude 45.77106004053733;4.811561301477288

