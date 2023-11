L’Incroyable Voyage de la Lettre Au Père Noël Acte 2 Théâtre, 27 décembre 2023, LYON.

L’Incroyable Voyage de la Lettre Au Père Noël Acte 2 Théâtre. Un spectacle à la date du 2023-12-27 à 10:30 (2023-12-02 au ). Tarif : 13.8 à 13.8 euros.

Alors que le Père Noël démarre sa tournée de distribution des cadeaux, Camille réalise qu’elle a oublié de poster sa lettre…Un des lutins du Père Noël, touché par son désespoir, décide de lui venir en aide. Commence alors pour lui et la lettre de Camille une grande aventure à travers le monde, où il rencontre d’autres personnages extraordinaires, qui tenteront de l’aider à rattraper le Père Noël avant qu’il ne soit trop tard. Y parviendront-ils ?Un périple en chansons, une aventure musicale drôle et touchante, qui fera voyager petits et grands dans l’univers fabuleux de Noël. L’Incroyable Voyage de la Lettre Au Père Noël

Acte 2 Théâtre LYON 32, quai Arloing Rhône

